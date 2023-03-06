Мелитополь, , 11:25 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым-24» в понедельник, 6 марта, рассказал об уровне и степени защищенности Запорожской атомной электростанции от обстрелов со стороны ВСУ.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы саму станцию защищаем достаточно хорошо — над ней сбивали очень много и беспилотников, и (снарядов) РСЗО. Они [Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.] поэтому бьют по инфраструктуре вокруг. <…> Добиваются того, что станция сегодня не может функционировать и давать электричество Запорожской области», — отметил Балицкий.

Также врио губернатора отметил, что на сегодняшний день на станции только два блока работают в режиме горячего останова.

Напомним, что Евгений Балицкий стал временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области 3 марта после признания города Мелитополя новой столицей региона.

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