«ВО»: бригада ВСУ открыла огонь по отступающему из Артёмовска подразделению теробороны

Артемовск, , 11:23 — REGNUM Попытки 128-й бригады украинской территориальной обороны (ТрО), которая состоит в основном из мобилизованных, выбраться из взятого в кольцо российскими войсками Артёмовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике натолкнулись на противодействие со стороны украинских военных. Об этом 6 марта сообщает «Военное обозрение».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, инцидент произошёл в западной части города, когда украинские теробороновцы отступали по просёлочной дороге. «Дружественный огонь» по своим военнослужащим бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) открыли «по ошибке».

«При появлении на одном из участков дороги солдат 128-й бригады теробороны в 93-й бригаде [ВСУ] посчитали, что это российские войска, и нанесли удар с применением реактивной артиллерии», ― говорится в материале.

Уточняется, что артиллерия ВСУ обстреляла своих сослуживцев с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По предварительным оценкам, в результате потери составили до роты бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля украинские артиллеристы уничтожили своих сослуживцев, решивших сдаться в плен у города Кременной в Луганской Народной Республике. О таком намерении 12 военных старший поста сообщил на открытых радиочастотах. Российские военные прекратили огонь, однако по опорному пункту ударила украинская артиллерия, также был открыт плотный стрелковый огонь.

Ранее испанская газета Pais сообщила об огромных потерях, которые понесли украинские войска в Артёмовске ДНР.