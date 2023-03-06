Тайбэй, 6 марта, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Никто не хочет войны, но Тайваню следует подготовиться к любому развитию событий. Об этом, как сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA), 6 марта заявил глава минобороны частично признанного государства Тайвань Цю Гочжэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Никто не хочет войны, но нужно быть подготовленными заранее», — сказал глава минобороны острова.

По его словам, чем тщательнее будет подготовка, тем более дисциплинированно можно будет действовать, не допустив хаоса.

Напомним, ранее Цю Гочжэн заявил, что к 2025 году материковый Китай получит все возможности для атаки на Тайвань. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.