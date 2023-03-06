ДНР, 6 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. За последние несколько месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в районе Артёмовска несколько наиболее подготовленных своих подразделений, информирует 6 марта американская деловая газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных украинских офицеров. Причиной поражения названо недостаточное боевое слаживание и различный уровень подготовки ВСУ, переброшенных в город.

U.S. Army Europe ВСУ

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. ВСУ несут там большие потери в живой силе и технике. Только за одни сутки на донецком направлении было уничтожено более 200 украинских солдат.

К примеру, ВС РФ смогли захватить позиции одной из украинских бригад по причине того, что находившийся поблизости батальон украинских солдат, состоящий из плохо подготовленных добровольцев, покинул свой район без предупреждения. Украина понесла огромные потери в Артёмовске, где разместила несколько своих лучших бригад, известила 6 марта испанская газета Pais. Со ссылкой на слова киевского военного, издание пишет о том, что ВСУ отправили в Артёмовск подкрепление, которое смогло зайти в город только со второго раза из-за того, что их транспортное средство сломалось.

Ситуация вокруг Артёмовска спровоцировала разногласия и пререкания между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и украинским президентом Владимиром Зеленским, информирует Bild со ссылкой на источники в Киеве. Дело в том, что украинские военные еще несколько недель назад предлагали сдать город, опасаясь полного окружения.

Несмотря на заявления Владимира Зеленского, что ВСУ будут в городе до последнего, местные чиновники готовят общественность к возможности сдачи города, кольцо вокруг которого сжимается, считает военный аналитик Мик Райан, слова которого приводит The New York Times.

С битвой «до последнего украинца» сравнил российский военный недавний штурм района Ступки в Артёмовске. По его словам, командование развернуло специальные заградительные отряды, которые не дают украинским солдатам сбежать из города. Пленные информацию подтверждают. Уже защищены районы Ягодное и Ступки. Продолжаются бои на других направлениях.

Под Артёмовском для киевской армии сложилась правильная картина — катастрофическую ситуацию признают уже не только украинские, но и западные эксперты и СМИ. ВС РФ продолжают активно гнать противника в Артёмовске, Купянске, Марьинке и Угледаре, информирует военный эксперт Юрий Подоляка.

Ранее о том, что в районе Артёмовска российские военные уничтожили несколько подразделений, в том числе наиболее подготовленных, известила американская деловая газета Wall Street Journal.