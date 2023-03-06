Тегеран, 6 марта, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Шестеро членов запрещённого в Иране «Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза» приговорены к смертной казни революционным судом города Ахваза, сообщает 6 марта Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Члены движения признаны виновными в убийстве силовиков — военнослужащего, полицейского и двоих бойцов народного ополчения «Басидж».

Напомним, в провинции Хузестан (Ахваз) это движение осуществило ряд нападений на военные и гражданские объекты. Действует более 20 лет, добиваясь отделения провинции от Ирана.