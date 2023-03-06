Минск, 6 марта 2023, 11:16 — REGNUM На сегодняшний день Белорусская АЭС уже заместила 3 млрд кубометров газа, чем сэкономила для республики свыше $400 млн. Об этом 6 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам станции, его слова приводит агентство БелТА.

Белорусская АЭС
Белорусская АЭС
(сс) Homoatrox

Как отметил белорусский лидер, строительство на территории республики первой атомной станции стало одним из масштабных и технологичных проектов, реализованных Минском совместно с российской стороной, для его реализации на данный момент сделано уже немало.

Также Лукашенко уточнил, что первый энергоблок Белорусской АЭС уже запущен и снабжает энергосеть республики электроэнергией, выработав с момента ввода в эксплуатацию уже 12,5 млрд киловатт-часов.

«Это позволило заместить свыше 3 миллиардов кубометров газа и сэкономить для страны свыше $400 млн. Результат неплохой для начала», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков рассказал, что в составе органов внутренних дел и внутренних войск республики создадут подразделения беспилотной авиации, в том числе вооружённые ударными аппаратами.