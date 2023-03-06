Вашингтон, 6 марта, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Колумнист газеты Australian Адам Крейтон уверен, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не сможет вечно убеждать американский народ в победе украинской стороны в текущем военном конфликте.

Сергей Корсун ИА REGNUM Джо Байден

По мнению Крейтона, заявленная Байденом успешность действий ВСУ в зоне специальной военной операции не соответствует действительности, а затягивание конфликта приведет лишь к еще большему количеству жертв и эмиграции миллионов граждан.

«Танки уже в пути, и истребители, которые президент исключил только «пока», тоже могут быть (в пути)», — добавил он, напомнив про обещание Байдена не поставлять Украине основные боевые танки и истребители.

Ранее обозреватель издания Hill Билл Шнайдер заявил, что большинство американцев выступает против поддержки Киева, так как считает важность национальных и государственных интересов США выше внешнеполитических задач.