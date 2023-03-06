Глава «Царьграда» Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя

Москва, , 11:06 — REGNUM Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев прокомментировал покушение, заверив, что никакие угрозы не повлияют на его патриотическую позицию. Об этом бизнесмен написал 6 марта в своем телеграм-канале.

Малофеев Константин Валерьевич Lous Whinston

«Слава Богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал», — написал Малофеев.

Кроме того, Константин Малофеев поблагодарил всех друзей за поддержку. Глава «Царьграда» заверил, что ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на его «горячую и искреннюю патриотическую позицию».

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Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ России предотвратила попытку покушения на Константина Малофеева. В ведомстве сообщили, что автомобиль Малофеева планировали подорвать с помощью самодельного взрывного устройства.