В парламенте Грузии при рассмотрении законопроекта об иностранных агентах подрались депутаты

Тбилиси, , 11:02 — REGNUM Во время рассмотрения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии подрались депутаты. Кадры произошедшего в прямом эфире 6 марта показал ряд грузинских телеканалов.

Саломе Зурабишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом параллельно около здания грузинского парламента идёт митинг против принятия указанного законопроекта.

Отметим, ранее оппозиционное грузинское движение «Сила народа» внесло в парламент страны законопроект «О прозрачности иностранного влияния», согласно которому в республике должен быть создан реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые финансируются иностранными государствами.

Также представители имеющей в парламенте большинство правящей партии «Грузинская мечта» выступили в поддержку этого законопроекта, уточнив, что постараются преодолеть вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, в случае если она наложит таковое на этот документ.