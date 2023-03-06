Киев, 6 марта, 2023, 10:58 — ИА Регнум. На Украине план по мобилизации ещё не выполнен. Об этом в интервью украинскому изданию Liga.net. заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мобилизационный план, который был объявлен с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, ещё даже не завершён», ― пояснил глава оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля советник главы министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что в стране могут мобилизовать ещё больше людей.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверен, что Украина нуждается в срочной максимальной мобилизации как для фронта, так и для тыла.

Ранее обозреватели The Economist отметили, что мобилизация на Украине проходит с серьёзными нарушениями законодательства страны. Так, призывную кампанию на Украине ведут «агрессивно», а местные жители от мобилизации скрываются. При этом граждан Украины призывного возраста, которые пытаются выехать в Россию через Прибалтику, а также из Польши на территорию Белоруссии, возвращают на Украину по запросу из Киева и принудительно мобилизуют в Вооружённые силы Украины (ВСУ).