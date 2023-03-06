Москва, , 10:57 — REGNUM Более 150 млрд руб. будет потрачено на закупку судов Россией, пишет 6 марта «Коммерсантъ».

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что планируется в срок до 2034 года приобрести за рубежом 85 судов, в основном балкеры (60 единиц), включая Capesize (12 единиц). Также, возможно, будет закуплено семь–девять контейнеровозов и семь многоцелевых судов.

В программе закупок практически отсутствуют нефтяные танкеры, что объясняется, по данным издания, другим источником поставок — «теневым флотом».

Издание уточняет, что из 150 млрд руб. сумму в размере 70 млрд руб. субсидирует правительство РФ, причём в ближайшие два года — 24 млрд руб.

Напомним, программа российского правительства по поддержке закупки судов действует с 2022 года. Правительство субсидирует кредиты для обслуживания экспортно-импортных потоков.