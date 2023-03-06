Донецк, 6 марта, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции применили по позициям ВСУ высокоточные боеприпасы нового поколения. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Боеприпас был применён по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили ее обслуживание и ремонт», — говорится в распространенном сообщении.

Кадры применения боеприпаса нового поколения, созданного для уничтожения военной техники, вооружения и позиций ВСУ, опубликованы в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что снаряд, пробив перекрытие, взорвался внутри ангара и вывел из строя дислоцированные там украинские автомобили и бронетехнику.

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