Комбат Ходаковский сообщил, что украинские войска готовятся к масштабному наступлению

Донецк, , 10:53 — REGNUM В данный момент ВСУ получают зарубежную военную технику и оружие в рамках подготовки ими наступления. Об этом 6 марта сообщил командир батальона «Восток» ДНР, полковник Александр Ходаковский в своём телеграм-канале со ссылкой на утечки с каналов связи.

Александр Ходаковский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Противник готовится к наступлению, в его подразделения поступает импортная техника и вооружение, а «разведчики все получили пистолеты для боёв в городе», — написал он в своём сообщении.

Также Ходаковский отметил, что на данный момент ещё неясно, куда киевские войска направят свой удар, однако предполагается, что он будет направлен на Мелитополь, для подрыва морального духа и разрыва логистики российских войск.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что предложение главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного подумать об отступлении из Артёмовска стало причиной разногласий с украинским президентом Владимиром Зеленским.