Анкара, 6 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. До проведения выборов президента Турции встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его коллеги из Сирии Башара Асада является маловероятной. Об этом 6 марта заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По словам Эрахана, которые приводит РИА Новости, Эрдоган в целом не против проведения такой встречи, однако недавно произошедшие в Турции разрушительные землетрясения изменили его график, и действующий турецкий президент находится в зоне стихийного бедствия по три дня в неделю.

«До выборов осталось менее 74 дней, так что не думаю, что получится найти способ хотя бы поехать сфотографироваться с Асадом. Возможно, встреча состоится после выборов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что раскол между оппозиционными партиями страны был ожидаемым.