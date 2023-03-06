Pais: Киев понёс огромные потери в районе Артёмовска, где у него находились лучшие подразделения

Киев, , 10:42 — REGNUM Огромные потери понесли украинские войска в Артёмовске ДНР, в районе которого Киевом было размещено несколько своих лучших подразделений. Об этом 6 марта сообщает испанская газета Pais.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Украина понесла огромные потери в Артёмовске, где разместила несколько своих лучших бригад», — говорится в публикации.

Также сообщается, что, по данным издания, ВСУ 3 марта произвели подрыв двух небольших мостов, которые обеспечивают единственный находящийся под их контролем подъезд к Артёмовску.

При этом уточняется, что на этом месте была создана понтонная переправа, через которую, как сообщили волонтеры и представители эвакуационных организаций, 4 марта город пытались покинуть его жители.

Кроме того, отмечается, что, по данным испанской газеты, ВСУ отправили в Артёмовск подкрепление, которое, как рассказал один из киевских военных, смогло зайти в город только со второго раза из-за того, что их транспортное средство сломалось.

Помимо того, указывается, что связь в городе, в котором сложилась тяжёлая для киевских войск ситуация, в данный момент ограниченная и дорогая, в результате чего на получение из Артёмовска текстового сообщения газета потратила несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. При этом в Минобороны России пока никаких официальных заявлений о нанесении ударов по военной инфраструктуре на территории Украины 6 марта не делали.