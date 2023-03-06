Волжский, Волгоградская область, , 10:41 — REGNUM Шесть жителей Волжского Волгоградской области попали в больницу из-за утечки газа, сообщает региональное ИА «Высота 102».

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Уточняется, что среди госпитализированных пять детей восьми — шестнадцати лет. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Шестой пострадавший — женщина, её состояние — удовлетворительное.

Инцидент произошёл после полуночи в доме №5 на улице Луганской.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители одного из домов Волжского пожаловались на запах газа. Проведена эвакуация, несколько человек попали в больницу.

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