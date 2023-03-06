Непогода оставила без света жителей пяти районов Дагестана

Махачкала, , 10:40 — REGNUM В Дагестане жители пяти районов республики остались без света. Об этом 6 марта сообщили в Минэнерго России.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточняется в сообщении ведомства в телеграм-канале, причиной массовых отключений электроэнергии стала непогода.

Как сообщают в «Россети Северный Кавказ», из-за усиления ветра фиксируются локальные нарушения электроснабжения части потребителей в Акушинском, Табасаранском, Сулейман-Стальском, Дахадаевском и Сергокалинском районах. «Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», ― добавили в минэнерго Дагестана.

В восстановительных работах задействовано 15 бригад. Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» переведены на особый режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в ряде районов Дагестана из-за аварийных отключений электроэнергии, вызванных снегопадами, налипанием мокрого снега на провода и сильным ветром, без света остались около 80 тыс. жителей.

В устранении последствий аварии были задействованы 37 бригад ремонтников.