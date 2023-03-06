* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Известный чеченский террорист Абдул Хаким аш-Шишани, воевавший еще против федеральных сил в Чечне, заявил, что его боевики атакуют границу России. Они вошли в состав украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действующих в Белгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум Абдул Хаким аш-Шишани (справа)

Из Идлиба на Украину

Абдул Хаким Шишани (настоящее имя Рустам Ажиев) имеет большой послужной список участия в деятельности международных террористических организаций. В частности, он был командиром «Имарата Кавказ» — организации не только запрещенной в России, но и признанной террористической в США и на уровне ООН.

После поражения террористов на Северном Кавказе Ажиев перебрался в Сирию, где начиналась гражданская война. Там он возглавил группировку «Имарата Кавказ в Сирии», которая впоследствии трансформировалась в «Аджнад Аль-Кавказ».

В сирийской провинции Идлиб эта фракция тесно взаимодействовала с еще одной террористической организацией из санкционного списка ООН — «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ — запрещенная в России террористическая организация) и перешла под ее контроль.

Однако подчинение ХТШ*, вероятно, тяготило Ажиева, тем более что руководство террористов в Идлибе взяло курс на «укоренение» группировки, то есть превращение ее в сугубо сирийскую, вместо международной, и под разными предлогами зачищало иностранных боевиков, которые пытались сохранить определенную самостоятельность.

Тогда Абдул Хаким аш-Шишани вступил в контакт с лидером ичкерийских сепаратистов в изгнании Ахмедом Закаевым и получил от него предложение возглавить «ичкерийские батальоны», участвующие в рядах вооруженных формирований в боевых действиях против Российской Федерации. Тогда Ажиев со своими людьми и прибыл из Идлиба на Украину.

Кроме «Аджнад аль-Кавказ» в рядах ВСУ также может действовать другая джихадистская ячейка, ранее связанная с террористами ХТШ* в Идлибе, а именно «Албанский джамаат» (или «Албанская группа»), прибытие которой на Украину и вступление в ряды ВФУ подтвердили сами представители ХТШ* в Идлибе в январе 2023 года.

Одновременно ряд русскоязычных информационных ресурсов, в том числе телеграм-каналов, опекаемых и финансируемых ХТШ*, сменили свою сетку вещания, переключившись от освещения событий в Сирии к пропаганде в интересах киевского режима и его западных покровителей. Вероятно, поддержка ХТШ* и аффилированных с ним структур киевского режима должна стать дополнительным аргументом в пользу возможной легализации и признания этой структуры со стороны США и стран Запада.

«Дом отдыха» террористов

Но существует угроза, что уже присутствующие на Украине группы джихадистов могли пополниться и осевшими на Украине боевиками наиболее радикальной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация), которые, по всей видимости, проживали там под опекой СБУ. Нельзя исключать, что спецслужбы киевского режима планировали их использовать и в подрывной деятельности против России.

На это указывает то обстоятельство, что о присутствии влиятельных командиров ИГИЛ* на Украине стало известно совсем случайно, благодаря несогласованности работы СБУ и ЦРУ.

СБУ (или ГУР), видимо, опасались ставить в известность ЦРУ о своих возможных планах использования боевиков ИГИЛ* и об их пребывании на территории Украины. Даже для их американских коллег это был слишком радикальный сценарий. Вероятно, что СБУ или ГУР в этом случае могло действовать в связке со спецслужбами иных государств Запада.

Так или иначе, но в 2019 году ЦРУ при помощи МВД Грузии вычислило находившегося на Украине и спокойно проживавшего в городе Белая Церковь высокопоставленного террориста ИГИЛ* Цезаря Тохосашвили, уроженца грузинского Панкиси, также известного как Аль-Бара аль-Шишани. Он считался одним из влиятельных командиров ИГИЛ* из-за протекции своего земляка Тархана Батирашвили, одного из главных «военных амиров» ИГИЛ*.

Пока Тохосашвили не был обнаружен ЦРУ на Украине, он считался мертвым.

Считалось, что в августе 2017 года он и его семья погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако позже выяснилось, что его смерть была инсценирована, чтобы отвлечь внимание от передислокации из Сирии, откуда он перебрался на Украину. Всё это было похоже на спланированную акцию и могло касаться целой группы боевиков ИГИЛ*, которые получили коридор и убежище на Украине.

Самое интересное, что Цезарь прожил в Белой Цервки больше года с женой и тремя детьми и приехал в страну с настоящими документами. То есть в СБУ было осведомлены о том, кого принимают.

Захват такого высокопоставленного боевика должен был бы быть поводом для гордости СБУ. Но они, напротив, тщательно скрывали это событие, чтобы не допустить распространения слухов о роли СБУ в «крышевании» террористов ИГИЛ*, и сделали вид, что просто были не в курсе, кто проживает на их территории, пока их не проинформировали американцы.

Handout/Global Look Press

То есть если бы ЦРУ случайно не вышло на этого боевика, то он также, скорее всего, оказался бы в рядах террориста Абдуль-Хакима аш-Шишани и его ичкерийских батальонов ВФУ.

В них могли влиться и иные боевики ИГИЛ, проживавшие на Украине, на которых не смогли выйти спецслужбы других государств. Они ждали своего часа Х, то есть возможности быть заброшенными в Россию и начать там террористическую активность, одновременно с запланированным вторжением украинских сил в народные республики Донбасса, которое было пресечено началом СВО.

Само СБУ было вынуждено признать, что, находясь на Украине, Тохосашвили оставался членом ИГИЛ* и продолжал вербовку проживающих на Украине лиц радикальных взглядов в ряды «Амният» (Служба безопасности ИГИЛ*). В том, где их планировалось задействовать, оставалось мало сомнений.

Хотя некоторые из боевиков ИГИЛ* и сочувствующих этой террористической организации были все же задержаны, это скорее единичные случаи. А впоследствии и задержанные были выпущены на свободу и приняли участие в боевых действиях в рядах ВФУ.

Например, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время задержания нациста Даниила Ляшука, исповедовавшего радикальные салафитско-джихадисткие взгляды, назвал его «самым опасным и жестоким бойцом батальона «Торнадо» и заявил, что Ляшук собирался присоединиться к ИГИЛ*, хотя причины его ареста были совсем иными.

Тем не менее вскоре «Аль-Такбир» (как Ляшук записал себя в украинском паспорте) был выпущен на свободу и убит под Бахмутом во время проведения СВО, где сражался в рядах ВФУ.

Деятельность ИГИЛ* на Украине, конечно же, привлекла внимание СМИ.

Так, польский журналист Павел Пенязек, освещавший войну с ИГИЛ* в Сирии и расследовавший влияние террористов в Афганистане, и украинский репортер Алена Савчук расследовали, как и почему Украина стала убежищем для боевиков ИГИЛ*.

Handout/Global Look Press

В комментариях для их публикации бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун в 2020 году заявлял, что с ИГИЛ* связаны сотни людей, проживающих на Украине. Он также отметил, что Украина является «базой отдыха» боевиков ИГИЛ*, которым она не намерена причинять вред.

Украина, по его словам, — одно из самых безопасных мест, оставшихся для них после того, как в 2015 году Грузия ввела суровые наказания за террористические статьи и перестала закрывать глаза на пересекающих границу, а Турция начала депортировать всё больше иностранцев с сомнительной репутацией. В то время как на Украине им уже могли найти возможное применение.

Сейчас, с большой долей вероятности, этих людей можно поискать в «ичкерийских батальонах» ВФУ, которые, как говорят, находятся с той стороны границы на белгородском направлении. Тем более, что среди сторонников ИГИЛ* на Украине, видимо, было немало чеченцев.

Токсичный союзник Брюсселя

История взаимоотношений киевского режима с ИГИЛ* имеет более глубокие корни.

В частности, еще в 2015 году итальянский депутат Европарламента Маттео Сальвини обратился к тогдашнему верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини с запросом по поводу деятельности ИГИЛ* на Украине.

В частности, он писал в своем запросе, ссылаясь на источники в американских СМИ:

«Похоже, что они [сторонники ИГИЛ*] открыто встали на сторону Украины, стремясь ослабить Россию и заставить ее сконцентрировать свои силы в этой стране, отвлекая ресурсы от других фронтов, на которых она противостоит различным исламским террористическим группировкам. На сегодняшний день украинские власти не предприняли никаких попыток опровергнуть эти сообщения, не отреклись от этих фундаменталистских комбатантов ИГИЛ* и не попытались выдворить их с территории, которую Украина называет своей собственной. Учитывая серьезную опасность, исходящую от ИГИЛ* и исламского терроризма в целом, что недавно подтвердили трагические теракты во Франции и Тунисе, не считает ли вице-президент/высокий представитель целесообразным переосмыслить свою позицию относительно конфликта между Украиной и Россией и принять участие в более тесном диалоге с Россией с целью сдерживания этой фундаменталистской угрозы?».

Сальвини получил весьма расплывчатый ответ: мол, данными не располагаем, но можем сказать, что Украина привержена борьбе с международным терроризмом, — ответила г-жа Могерини.

Тем не менее тогда, видимо, на Украину стали оказывать давление с тем, чтобы она пресекла деятельность на своей территории ячеек ИГИЛ*. В 2016 году СБУ заявила, что заблокировала два отделения ИГИЛ* в Днепропетровске и Харькове, которые оказывали материальную и логистическую поддержку членам группировки на Украине, а также 11 «пунктов пропуска» боевиков ИГИЛ* в Киеве и Харькове. В СБУ также заявили, что в Украину не пустили 443 человека, связанных с «Исламским государством»*.

С тех пор СБУ регулярно сообщало об арестах людей, причастных к ИГИЛ*, однако после проверки эта информация зачастую оказывается неправдой.

В частности, на запрос польской Gazeta Wyborcza в СБУ были вынуждены сообщить, что с 2014 по 2020 год они расследовали дела всего 9 человек, причастных к деятельности ИГИЛ*, еще три уголовных производства находились в стадии рассмотрения по состоянию на 2020 год.

Таким образом, на территориях, подконтрольных киевскому режиму, может по-прежнему находиться несколько сотен боевиков ИГИЛ*, которые, по всей видимости присоединились к салафитско-джихадистскм формированиям в составе украинских вооруженных подразделений. В то же время нельзя исключать и их использования для подрывной деятельности внутри РФ, а также для обмена террористическим опытом с СБУ и ГУР.