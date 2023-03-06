Газета Bild известила о разногласиях Зеленского и Залужного по поводу ситуации вокруг Артёмовска

Киев, , 10:42 — REGNUM Предложение главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного подумать об отступлении из Артёмовска стало причиной разногласий с украинским президентом Владимиром Зеленским. О пререканиях сторон по поводу ситуации, сложившейся в городе после успешного наступления российских войск, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Киеве.

ВСУ 7th Army Training Command

Там считают «верным» решение продолжать удерживать город, но Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, разделяют позицию Залужного. Украинские военные прямо говорят: если мы будем полностью окружены в Артёмовске, это будет катастрофа. Представители ВСУ не понимают, почему нет приказа на отступление и зачем военным окапываться в городе, когда ВС РФ окружают.

ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске. Накануне, 5 марта, Минобороны известило об уничтожении на донецком направлении свыше 210 украинских военнослужащих за сутки. О потере ВСУ в районе Артёмовска целого ряда самых подготовленных подразделений 5 марта известило издание Wall Street Journal. Более того, телеграм-канал «Военная хроника» информирует: российские военнослужащие в Артёмовске разбили одну из самых боеспособных бригад ВСУ (речь идет о 30-й механизированной бригаде). Тяжёлые потери фиксируются у 2-го отдельного мотопехотного батальона «Горынь», танкового батальона, медицинской роты, а также роты радиолокационной борьбы.

В конце прошлой недели — 4 марта — приказ уйти из Артёмовска получил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, проходивший там службу в качестве оператора БПЛА.

Но официально украинские военные о сдаче города не говорят. По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, массового вывода войск ВСУ из Артёмовска нет. В интервью CNN 5 марта он заявил, что город якобы контролируется ВСУ, Пограничной службой и Нацгвардией Украины.

Несмотря на критическое положение украинских войск в районе Артёмовска (Бахмута), Зеленский требует от командования ВСУ держать город, потеря которого повлечет серьезные репутационные потери для Киева перед Западом. Для усиления обороны украинское командование продолжает перебрасывать на артемовское направление подкрепления из других регионов, информирует авторитетный телеграм-канал svarschiki. Со ссылкой на свои источники автор публикации в этом телеграм-канале известил, что в район Артёмовска прибыл 181-й отдельный батальон 122-й бригады теробороны из Одесской области численностью около 500 человек и что после первых боестолкновений и понесенных потерь за два дня с позиций 3-й стрелковой роты 181-го батальона дезертировали 32 украинских военнослужащих.

Военные обозреватели NYT сообщают, что не стоит воспринимать всерьез заявления официального Киева о намерении удержать город. ВСУ потеряли на этом направлении наиболее подготовленные подразделения, а отдельные части лишь постепенно ретируются из города, получая приказы об отступлении. Перебрасывание же резервов с другого конца страны не переломит ситуацию, так как, вероятно, сделано это ради прикрытия отступающих.

Ранее о том, что у Зеленского и Залужного обнаружились принципиально разные взгляды на то, как действовать в ситуации с Артемовском, известила немецкая газета Bild. Пререкания между сторонами якобы связаны с тем, что украинский президент считает «верным» решение продолжать удерживать город, а главком ещё несколько недель назад рекомендовал подумать об отступлении из Артемовска (украинское название — Бахмут) по тактическим соображениям.