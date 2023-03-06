Брянск, , 10:33 — REGNUM Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) признала Дениса Капустина, основателя «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящего в состав Интернационального Легиона Украины, организатором нападения на Брянскую область.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов РДК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на села в Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что, несмотря на сделанные ранее заявления о том, что члены РДК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не воюют с гражданским населением, в результате террористических атак погибли двое мирных жителей, двое получили ранения.

Ранее посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил о причастности Белого дома к организации терактов в Брянской области.

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