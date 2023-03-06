Киев, 6 марта, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Украинский главнокомандующий Валерий Залужный несколько недель назад заявлял руководству страны, что Артёмовск нужно оставить, но президент Украины Владимир Зеленский не согласился, сообщает Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

По данным источников издания, Залужный пояснял, что нет смысла оборонять Артёмовск (Бахмут), но Зеленский настоял на том, чтобы ВСУ не отступали из города. Он сделал это «по политическим соображениям», отмечают в Киеве.

Также отмечается, что украинские военные в этом «споре» находятся скорее на стороне Залужного.

Добавим, что в район Артёмовска ВСУ вынуждены перебрасывать резервы из Харьковской области из-за больших потерь. Также под Артёмовск перебрасывают технику, которой у ВСУ здесь наблюдается недостаток.