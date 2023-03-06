Луганск, 6 марта, 2023, 10:26 — ИА Регнум. За прошедшую неделю при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли три мирных жителя, сообщили 6 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным центра, еще 14 человек получили ранения за прошедшую неделю.

«Разрушено и повреждено 42 домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Под огонь тяжелого вооружения ВСУ попали Кременная, Стаханов, Сватово, Лисичанск, Юрьевка, Белое и Белое-1. ВСУ выпустили восемь ударов по территории ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике 6 марта командир миномётного расчёта с позывным Гринч рассказал о точных ударах артиллеристов ВДВ по пехоте киевской армии.