Киев, 6 марта, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, согласно информации ведомства, тревога была объявлена в разных областях страны 6 марта в 10:06, 10:07 и 10:08 по местному времени. В настоящий момент сигнал тревоги звучит по всей стране.

При этом в Минобороны России пока никаких официальных заявлений о нанесении ударов по военной инфраструктуре на территории Украины 6 марта не делали.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 марта сирены включали в Киевской области. Украинские паблики назвали причиной тревоги обнаружение двух беспилотников. Также сообщается о взрывах в Купянском районе Харьковской области и в Глуховском районе Сумской области.