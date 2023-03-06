Ачинск, Красноярский край, 6 марта, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Четырёхлетний ребёнок, опрокинувший на себя чайник с кипятком, умер в Ачинске, после того как его мать и бабушка пытались собственными силами лечить его от ожогов. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Уточняется, что, по информации следователей, 1 марта четырёхлетний мальчик в гостях у бабушки опрокинул на себя чайник с кипятком.

«Мать и бабушка ребёнка, не обращаясь за квалифицированной медицинской помощью, на протяжении четырёх дней лечили ребенка дома самостоятельно. Сегодня утром [6 марта] мальчик скончался», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Кроме того, уточняется, что в данный момент ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Москве семилетнюю девочку госпитализировали с отравлением психотропными веществами.