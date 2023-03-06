Киев, , 10:16 — REGNUM Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию LIGA заявил, что выступает за массовое распространение огнестрельного оружия среди гражданского населения.

Министр обороны Украины Алексей Резников © Kay Nietfeld/dpa/picture-allianc/TASS

«Я уверен, культура военной профессии должна стать трендом. Официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения», — считает Резников.

По мнению министра, каждый человек с 18 лет обязан пройти специальные курсы военной, тактической и медицинской подготовки, а также обучиться стрельбе и основам инженерного дела: «Дальше он учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации».

Резников добавил, что предложенные им элементы изменений в законодательство совпадают с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild заявлял, что полностью уверен в получении от Запада боевых истребителей.

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