Глава Минобороны Украины вновь выступил за легализацию оружия
Киев, 6 марта 2023, 10:16 — REGNUM Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию LIGA заявил, что выступает за массовое распространение огнестрельного оружия среди гражданского населения.
«Я уверен, культура военной профессии должна стать трендом. Официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения», — считает Резников.
По мнению министра, каждый человек с 18 лет обязан пройти специальные курсы военной, тактической и медицинской подготовки, а также обучиться стрельбе и основам инженерного дела: «Дальше он учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации».
Резников добавил, что предложенные им элементы изменений в законодательство совпадают с позицией президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild заявлял, что полностью уверен в получении от Запада боевых истребителей.
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