В Ереване опровергли утверждения Баку об обстреле азербайджанских позиций

Ереван, , 10:10 — REGNUM Заявление азербайджанской стороны о якобы совершённом обстреле на границе со стороны армянских военных не соответствует действительности. Об этом 6 марта заявили в пресс-службе министерства обороны Армении.

Ереван Иван Шилов © ИА REGNUM

«Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 5 марта и в ночь на 6 марта подразделения ВС Армении якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу, в министерстве обороны Азербайджана заявляли и в феврале. По данным ведомства, огонь якобы вёлся подразделениями Вооружённых сил Армении в направлении населённых пунктов Чинарлы Товузгалинского района и Бирэли Вединского района с вечера 21 февраля до 01:20 22 февраля. За это время было совершено 15 обстрелов.

Однако эту информацию в минобороны Армении опровергли.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору. По его словам, окончательное решение пока не принято.