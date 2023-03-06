Военный эксперт Марочко: у Часова Яра из-за некачественных боеприпасов сдетонировала РСЗО «Град»

Луганск, , 10:10 — REGNUM Около временно находящегося под контролем Киева населённого пункта Часов Яр на артёмовском направлении в ДНР из-за поставок некачественных боеприпасов произошла детонация всего боекомплекта установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ. Об этом 6 марта рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», — приводит его слова РИА Новости.

Также эксперт уточнил, что в результате этого установка РСЗО была уничтожена, два украинских боевика погибли и ещё восемь были ранены. При этом Марочко отметил, что ранее в указанном районе был замечен подвоз боеприпасов для «Градов» с иностранной маркировкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что информация о якобы подписании министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым приказа о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонов не соответствует действительности.