В США заявили, что «угрозу Крыму» используют для давления на Россию
Вашингтон, 6 марта 2023, 10:12 — REGNUM Угрозы в адрес Крыма — это попытка давить на Россию, рассказал бывший сотрудник американской национальной разведки в Европе Крис Чиввис, пишет Hill.
Крым «держат под угрозой с целью оказать давление на русских». По словам Чиввиса, таким образом Москву вынуждают «сесть за стол переговоров» по вопросу Украины.
Как заявил американский эксперт, даже не веря в возможность «вернуть» Крым Украине, США используют полуостров как инструмент воздействия на Москву.
Напомним, на Украине неоднократно заявляли, что намерены «вернуть» Крым и что именно для этого Киеву нужны западные тяжёлые вооружения.
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