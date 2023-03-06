Вашингтон, 6 марта, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Угрозы в адрес Крыма — это попытка давить на Россию, рассказал бывший сотрудник американской национальной разведки в Европе Крис Чиввис, пишет Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Крым «держат под угрозой с целью оказать давление на русских». По словам Чиввиса, таким образом Москву вынуждают «сесть за стол переговоров» по вопросу Украины.

Как заявил американский эксперт, даже не веря в возможность «вернуть» Крым Украине, США используют полуостров как инструмент воздействия на Москву.

Напомним, на Украине неоднократно заявляли, что намерены «вернуть» Крым и что именно для этого Киеву нужны западные тяжёлые вооружения.