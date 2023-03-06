Москва, 6 марта, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Сообщения о якобы подписании министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым приказа о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонов не соответствуют действительности. Об этом 6 марта сообщает «МВД-медиа» в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударов-штурмовых батальонов», — говорится в сообщении.

При этом 4 марта в некоторых телеграм-каналах и соцсетях была размещена якобы копия приказа, подписанного главой МВД России, в котором говорится, что с 8 марта в РФ будут созданы при ведомстве добровольческие ударно-штурмовые батальоны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны украинских войск 5 марта погиб один мирный житель. Ещё два человека были ранены.