Мурманск, , 09:56 — REGNUM В аэропорту Мурманска пассажирский самолет при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«В аэропорту Мурманска за пределы полосы выкатился самолет <…> следовавший в Архангельск. Выкатывание произошло при попытке взлета», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства по региону.

Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего в 08:08 по местному времени, не пострадал ни один человек, воздушное судно также не получило повреждений. Несмотря на это, на данный момент ведется работа по эвакуации самолета с взлетно-посадочной полосы.

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