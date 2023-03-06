Суджанский район, Курская область, , 09:54 — REGNUM Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в Суджанском районе (Курская область), сообщает 6 марта Baza. Это произошло в ночь на 6 марта.

Солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоявший на посту часовой, заметив движение, крикнул: «Стой, кто идёт?» Поскольку ему не ответили, он открыл огонь на поражение из автомата.

Затем он обнаружил, что убил одного и ранил другого своего сослуживца. Погиб 19-летний солдат, ранен и госпитализирован 22-летний.

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