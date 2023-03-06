Новая Каховка, Херсонская область, 6 марта, 2023, 09:47 — ИА Регнум. В результате обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны украинских войск 5 марта погиб один мирный житель. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба минздрава региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что при обстреле ВСУ Новой Каховки, который был зафиксирован 5 марта, пострадали в общей сложности три мирных жителя.

«Два человека получили тяжёлые осколочные ранения, а один погиб», — говорится в сообщении.

Также указывается, что пострадавшие были направлены в медучреждения для оказания помощи, их состояние оценивается врачами как средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание «Русская весна» показало кадры разбитого опорного пункта Вооружённых сил Украины, взятого в результате успешной атаки российских военнослужащих.