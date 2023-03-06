Донецк, 6 марта, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Издание «Русская весна» в понедельник, 6 марта, в своем Telegram-канале показало кадры разбитого опорного пункта Вооруженных сил Украины, взятого в результате успешной атаки российских военнослужащих.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Окровавленными и даже полностью засыпанными землей телами украинских боевиков буквально покрыт каждый квадратный метр», — отмечает источник, уточняя, что время и место съемки неизвестны.

Ранее издание Wall Street Journal заявляло, что Вооруженные силы Украины за последние несколько месяцев потеряли свои лучшие и наиболее подготовленные подразделения в попытках удержать город Артёмовск, который уже практически полностью находится в окружении российских военных.