В Волгоградской области жителей дома эвакуировали из-за запаха газа
Волжский, Волгоградская область, 6 марта 2023, 09:43 — REGNUM Пять жителей города Волжский (Волгоградская область) госпитализированы из-за отравления, предположительно, газом, сообщает 6 марта ТАСС.
Уточняется, что жители одного из домов обратились в экстренные службы города из-за резкого запаха газа в жилом помещении.
«Жильцы были эвакуированы, — говорится в сообщении. — После проверки жилого дома волжане вернулись в свои квартиры».
При этом пять человек (все несовершеннолетние) доставлены в больницу в Волгограде.
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