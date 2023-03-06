Волжский, Волгоградская область, 6 марта, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Пять жителей города Волжский (Волгоградская область) госпитализированы из-за отравления, предположительно, газом, сообщает 6 марта ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Уточняется, что жители одного из домов обратились в экстренные службы города из-за резкого запаха газа в жилом помещении.

«Жильцы были эвакуированы, — говорится в сообщении. — После проверки жилого дома волжане вернулись в свои квартиры».

При этом пять человек (все несовершеннолетние) доставлены в больницу в Волгограде.