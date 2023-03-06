Мариуполь, ДНР, 6 марта, 2023, 09:33 — ИА Регнум. В ходе своей рабочей поездки в зону проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине министр обороны России Сергей Шойгу провёл проверку работы военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры в Донбассе. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Мариуполе ДНР Шойгу проверил готовность уже сданных объектов и ход проведения работ на площадках строящихся объектов, в числе которых ему были представлены возведенные российскими военными строителями многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

Кроме того, отмечается, что главе Минобороны РФ было доложено о ходе строительства в городе современного комплекса Федерального медико-биологического агентства России, нового жилого микрорайона из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Помимо того, добавляется, что министром обороны РФ также был заслушан доклад о строительстве крупнейшего водовода из реки Дон в канал Северский Донец, который соединяет Ростовскую область с ДНР и будет обеспечивать водой многие населённые пункты региона.

«Министр обороны РФ высоко оценил работу Военно-строительного комплекса и поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса», — заключается в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта глава правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что в настоящее время возобновить движение поездов дальнего следования из Донецка крайне сложно, это связано с соображениями безопасности.