Луганск, 6 марта, 2023, 09:24 — ИА Регнум. ВСУ, очевидно, не хоронят своих погибших: жители оккупированных территорий ЛНР жалуются на зловоние от разлагающихся трупов, заявил 6 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Жители населённых пунктов Макеевка и Невское начали обращаться в так называемую военно-гражданскую администрацию в связи с появлением трупного запаха с лесополос и руин домостроений», — пишет Марочко.

По его данным, люди просят решить проблему по захоронению трупов украинских боевиков. Жителям оккупированных ВСУ территорий приходится «пользоваться марлевыми повязками, пропитанными средствами, забивающими запах».

Напомним, Марочко рассказал ранее о гибели в Донбассе украинских боевиков из-за некачественных снарядов, которые они использовали.