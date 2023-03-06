Киев, 6 марта, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Внезапного удара подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ со стороны Крыма не ожидали в Киеве, и он оказался причиной быстрого окружения Мариуполя в 2022 году. Об этом 6 марта рассказал экс-мэр города Вадим Бойченко, его слова приводит испанская газета El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Как указал бывший градоначальник, на тот момент оборона ВСУ была сосредоточена в восточном направлении от Мариуполя, где Киев ожидал атаки российских военных, и наступление со стороны Крыма оказалось для украинской стороны неожиданным.

«Я не знал, что границы с Крымом больше не существует и что русские наступают на нас. Я не был проинформирован об этом», — сказал Бойченко, говоря о том, почему украинские власти Мариуполя не стали просить помощи у Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что судебное рассмотрение уголовного дела экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о дискредитации ВС России может начаться в конце этого месяца.