Брюссель, , 09:20 — REGNUM Эксперты в сфере энергетики и главы промышленных компаний в интервью Financial Times 6 марта раскритиковали энергетическую политику Европейского союза, признав её неэффективной.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы тратим все наши деньги на краткосрочные обезболивающие вместо того, чтобы лечить нашу болезнь», — приводит издание слова главы подразделения энергомашиностроительной компании Schneider Electric Филиппа Делорма.

В свою очередь, глава крупной межнациональной компании Titan Cement Дмитрий Папалексопулос призвал страны Евросоюза как можно быстрее начать процесс по переходу на использование возобновляемых источников электроэнергии.

Ранее заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» Сергей Колобанов заявлял, что считает создание газового хаба в Турции возможным способом деполитизации газовых отношений между Россией и странами Европейского союза.

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