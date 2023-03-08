Москва, 8 марта, 2023, 10:34 — ИА Регнум. В 2022 году порядка трёх тысяч компаний заключили экспортные контракты на $1,5 млрд при поддержке региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Всего более 19 тыс. экспортеров. В том числе МСП, получили поддержку на федеральном уровне от Российского экспортного центра.

Pixabay.com Экспорт

Для российского бизнеса действует комплексная система мер: от программ обучения, маркетингового консалтинга до компенсации затрат на логистику и расходов на сертификацию продукции. Успешно развивать торговое сотрудничество с иностранными партнерами отечественному бизнесу помогают и другие меры господдержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нацпроект реализуется с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина.

«Для РЭЦ работа с малым и средним бизнесом — одно из стратегических направлений, но охватить как можно больше субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и помочь им выйти на новые рынки мы можем только в тесной связке с ЦПЭ. Нам удалось выстроить полноценную экосистему поддержки экспортеров на местах, и именно это помогло нам в кризисных условиях достичь такой планки», — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева.

Тысячи российских бизнесменов уже экспортируют товары благодаря многочисленным мерам господдержки.

Исторически экспорт малых и средних предприятий не считался основным драйвером развития, но, с другой стороны, есть целые национальные проекты по поддержке МСП и по поддержке экспорта, подчеркнул в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM член генсовета «Деловой России», генеральный директор First Investonomika Алексей Порошин.

«Мы видим, что с учётом тектонических изменений транспортных и финансовых потоков в 2022 году был запущен ряд фундаментальных новых субсидий: транспорт, процентные ставки для экспортеров. Было создано огромное количество преференциальных режимов. Поэтому в росте экспорта нет ничего удивительного», — подчеркнул эксперт.

К примеру, экспортный товарооборот группы компаний «Дамате» (Пензенская область), которая производит полуфабрикаты из мяса индейки, превысил 1 млрд рублей в 2021 году.

«Дамате» начала отгружать мясо индейки на экспорт осенью 2015 года. На сегодняшний день предприятия компании имеют разрешения на поставки продукции более чем в 60 стран, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, страны Африки и Азии. Только в январе–июле 2021 года компания экспортировала в 1,5 раза больше продукции в объемном и стоимостном отношении, чем за весь 2020 год

Цитата из «Команды Дамате» ВКонтакте Продукция «Дамате» отмечена медалями выставки «Продэкспо-2023»

География поставок «Дамате» постоянно расширяется благодаря открытию новых перспективных направлений, среди которых страны Карибского бассейна, Западной Африки, Персидского залива, а также активизации сотрудничества со странами ближнего зарубежья.

«Мы продолжим развивать экспортное направление, наращивая объемы и расширяя экспортный портфель как в плане ассортимента, так и в географии поставок», — рассказал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Более 20 лет назад в Томске появилась небольшая компания, которая занималась сбором и переработкой кедровых орехов. Сейчас эко-фабрика «Сибирский кедр» — это один из самых активных и перспективных экспортеров Сибирского федерального округа, ее продукцию (шоколадные конфеты с кедровым орехом, мармелад, ягодную пастилу, чайные травяные напитки, крем-мед, ореховые пасты, орехово-фруктовые батончики, кедровые орешки) знают и покупают в 15 странах. Наращивая экспорт от года к году, 2022 году компания стала победителем в окружном этапе конкурса «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» (МСП) по Северному федеральному округу. Сейчас эко-фабрика «Сибирский кедр» представляет собой семь цехов, 30 единиц современного оборудования, 12 стадий обработки кедрового ореха

Цитата сайта ecofactory.ru Кедровый протеин

«Компания активно развивает экспортное направление, участвуя в мероприятиях Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта. Международные выставки, e-commerce, экспортные семинары, участие в b2b переговорах — надеюсь, все это поможет выйти на новые зарубежные рынки», — отметил руководитель Центра поддержки экспорта Томской области Александр Беляев.

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», компания собирается покорять активнее Китай и Азиатские страны.

Башкирские травы благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» оценили в Казахстане. Компания «Травы Башкирии» выпускает более 350 наименований продукции для комплексного лечения и оздоровления организма. В 2020 году компания завоевала 3 место на конкурсе «Экспортер года» в номинации «Прорыв года среди субъектов малого и среднего предпринимательства»

Цитата сайта shop. ufafito.ru Травы Башкирии

Подготовка к выходу на казахстанский рынок была основательной. Помимо перевода этикеток на казахский язык, были разработаны новые продукты с учетом пожеланий рынка. По словам директора по развитию ООО «Травы Башкирии» Эвелины Каримовой, за пару лет объем экспорта компании увеличился почти в четыре раза — до 2 млн рублей.

В ближайшее время компания планирует увеличить поставки продукции в торговые сети Казахстана, расширить географию поставок, подключить новых дистрибьюторов.

Несмотря на то, что сегодня доля экспорта малых и средних предприятий относительно невысока, государство должно стремиться к увеличению количества активных и гибких фирм-экспортеров, способных выдерживать конкуренцию на международных рынках и адаптироваться к новым условиям, считает член генсовета общественной предпринимательской организации «Деловая Россия» Сергей Гебель.

По словам эксперта, именно мерами государственной поддержки был обусловлен рост экспортно-ориентированных субъектов МСП с наращиванием объемов их деятельности в предыдущие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» призван помочь выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим. Найти новые каналы сбыта экспортёрам помогают специалисты Российского экспортного центра, региональных Центров поддержки экспорта и более 50 торговых представительств за рубежом. Они анализируют рынки и продвигают продукцию компаний на международные выставки. Получить комплексную поддержку можно на платформе «Мой экспорт».