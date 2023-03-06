* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Бывший спецпосланник США по Афганистану назвал Иран «центром деятельности» «Аль-Каиды»*

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Бывший специальный посланник США по Афганистану Залмай Халилзад считает, что в данный момент Иран якобы является «центром деятельности» террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он заявил об этом 6 марта в интервью афганскому телеканалу TOLOnews.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда-то Афганистан был центром деятельности «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь им в большей степени является Иран», — сказал Халилзад.

Также бывший специальный посланник США обратился к администрации американского президента Джо Байдена с призывом ввести дополнительные санкционные ограничения в отношении Тегерана и изолировать Иран на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Вашингтон расширил чёрный список против Ирана. Новые ограничения коснулись нефтехимической компании в Бушере и 20 судов, которые курсировали под флагами Китая, Панамы, Вьетнама, Того, Тувалу, Сент-Винсента и Гренадин, а также Сан-Томе и Принсипи.