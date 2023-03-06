Курган, 6 марта, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей назначил признанному виновным в призывах в социальных сетях к террористической и экстремистской деятельности — насильственному захвату власти и изменению конституционного строя РФ — жителю Курганской области Центральный окружной военный суд. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Курганской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что обвиняемому по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичное оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета) жителю Курганской области было назначено наказание в виде крупного штрафа.

Как сообщили в ведомстве, суд назначил осуждённому штраф в размере 350 тысяч рублей, причём приговор в законную силу уже вступил.

Также указывается, что названный 46-летний мужчина выкладывал на своей странице в одной из соцсетей материалы, в которых содержались призывы к насильственному захвату властных полномочий и изменению конституционного строя РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкое издание Bild сообщило о несовпадении взглядов на ситуацию вокруг Артёмовска (ДНР) у украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.