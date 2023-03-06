Южно-Сахалинск, 6 марта, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Сотрудникам МЧС Российской Федерации с помощью вертолета удалось эвакуировать оказавшихся на оторванной льдине на юге Сахалина 40 рыбаков. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Цитата из видео. МЧС России Спасенные рыбаки в вертолете

«Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что спасательные операции продолжаются в сложных погодных условиях на удалении 1,5–2 километра от линии отрыва льдины. Помимо вертолета Ми-8, в операции также задействованы 14 человек и 11 единиц служебной техники.

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Ранее в Telegram-канале МЧС России по региону показали кадры операции по спасению рыбаков.