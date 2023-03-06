На Сахалине с дрейфующей льдины эвакуировали 40 рыбаков
Южно-Сахалинск, 6 марта, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Сотрудникам МЧС Российской Федерации с помощью вертолета удалось эвакуировать оказавшихся на оторванной льдине на юге Сахалина 40 рыбаков. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Цитата из видео. МЧС России
Спасенные рыбаки в вертолете
«Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области», — говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что спасательные операции продолжаются в сложных погодных условиях на удалении 1,5–2 километра от линии отрыва льдины. Помимо вертолета Ми-8, в операции также задействованы 14 человек и 11 единиц служебной техники.
Ранее в Telegram-канале МЧС России по региону показали кадры операции по спасению рыбаков.