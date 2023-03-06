Anadolu: два лётчика ВСУ начали обучаться в США управлению американскими истребителями F-16

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM На сегодняшний день два военных украинских лётчика начали обучаться в США управлению американскими боевыми самолётами и в том числе — истребителями F-16. Об этом 6 марта сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам американского чиновника, в настоящее время два украинских лётчика прибыли на ознакомительное мероприятие в Тусон (штат Аризона).

Также он назвал прибытие пилотов ВСУ в США «обычной деятельностью» Вашингтона в его диалоге с Киевом в военной сфере, и добавил, что украинские лётчики будут вести обучение на симуляторах, и полёты на американских боевых самолётах не планируются.

Кроме того, военный чиновник США указал, что эта программа обучения окажет «более действенную помощь украинским пилотам в повышении эффективности и развитии своих возможностей». Вместе с тем, он уточнил, что на данный момент нет планов по увеличению числа обучающихся, однако не исключил возможности этого в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что, продолжая поставки оружия Украине, лидеры Евросоюза действуют вопреки национальным интересам за счёт европейских граждан.