Прага, , 08:40 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу CNN объяснил, что республика сотрудничала с Россией до эскалации конфликта на Украине ради дешевого российского энергосырья.

Милош Земан и Владимир Путин © Григорий Сысоев/Фотохост-агентство/РИА Новости

По словам президента, как и Германия, Чехия нуждалась в дешевых энергоносителях, ради чего пришлось поддерживать экономические отношения с Россией, а также помочь в строительстве газопровода Nord Stream — 2.

Также Земан отметил, что подобные отношения с Москвой могли поставить под угрозу вопросы безопасности страны.

Напомним, что новым президентом Чехии 9 марта 2023 года станет Петр Павел, выигравший 28 января президентские выборы.

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