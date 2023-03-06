Часов Яр, , 08:42 — REGNUM Двое украинских боевиков погибли и ещё восемь получили ранения в районе города Часов Яр (Бахмутский район, ДНР) из-за своих же некачественных снарядов, заявил 6 марта военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

БМ-21 «Град» ВСУ (сс) Министерство обороны Украины

«Во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей, а после этого сдетонировал, — заявил Марочко. — Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям».

По его словам, установка «Град» в результате уничтожена, погибли двое украинских солдат, ещё восемь ранены.

Напомним, боевики ВСУ заявляют о том, что на бахмутском направлении ситуация для Киева весьма неблагоприятная. Иностранные СМИ сообщают также, что в ВСУ не видят смысла удерживать Артёмовск.

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