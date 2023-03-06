«Известия»: РЭО предложил заметить бумажные платёжки за ЖКУ электронными

Москва, , 08:26 — REGNUM От бумажных платёжных квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) к их электронным аналогам предлагает постепенно перейти Российский экологический оператор (РЭО). Об этом 6 марта сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо главы РЭО Дениса Буцаева в Минстрой РФ.

Квитанция за ЖКУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что для ряда категорий жителей многоквартирных домов, таких как пенсионеры, бумажные квитанции нужно сохранить.

Также указывается, что, исходя из того, что в России существует свыше 50 млн получающих бумажные платёжки домохозяйств, используется 50 тонн бумаги, которая затем попадает в мусор. При этом расходы бумаги на такие цели растут, что способствует увеличению её производства, при котором выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора.

Кроме того, отмечается, что бумага является популярным сырьём для переработки, которая в России находится на уровне мировых стандартов, так как в нашей стране обработкой макулатуры занимается порядка 90 заводов, утилизирующих около 4 млн тонн бумажных отходов. В то же время необходимо, чтобы жители страны сдавали макулатуру для переработки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 2 марта главы профсоюзов железнодорожников США сообщили властям о плохом самочувствии некоторых работников, которые участвовали в ликвидации последствий техногенной аварии в Огайо.