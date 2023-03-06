Москва, 6 марта, 2023, 08:26 — ИА Регнум. От бумажных платёжных квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) к их электронным аналогам предлагает постепенно перейти Российский экологический оператор (РЭО). Об этом 6 марта сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо главы РЭО Дениса Буцаева в Минстрой РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция за ЖКУ

Уточняется, что для ряда категорий жителей многоквартирных домов, таких как пенсионеры, бумажные квитанции нужно сохранить.

Также указывается, что, исходя из того, что в России существует свыше 50 млн получающих бумажные платёжки домохозяйств, используется 50 тонн бумаги, которая затем попадает в мусор. При этом расходы бумаги на такие цели растут, что способствует увеличению её производства, при котором выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора.

Кроме того, отмечается, что бумага является популярным сырьём для переработки, которая в России находится на уровне мировых стандартов, так как в нашей стране обработкой макулатуры занимается порядка 90 заводов, утилизирующих около 4 млн тонн бумажных отходов. В то же время необходимо, чтобы жители страны сдавали макулатуру для переработки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 2 марта главы профсоюзов железнодорожников США сообщили властям о плохом самочувствии некоторых работников, которые участвовали в ликвидации последствий техногенной аварии в Огайо.