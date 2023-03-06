Киев, , 08:22 — REGNUM О несовпадении взглядов на ситуацию вокруг Артёмовска (ДНР) у украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного пишет Bild.

Валерий Залужный Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным источников издания в украинском политическом руководстве, главком ВСУ больше месяца назад рекомендовал начать отступление из Артёмовска.

В рядах ВСУ звучит мнение, что нет смысла оставаться в окружении: «Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа».

Зеленский придерживается мнения, что Артёмовск нужно удерживать, утверждают источники.

Напомним, Институт изучения войны США высказал мнение о подготовке ВСУ к отступлению из Артёмовска. Подобная информация появляется в западных СМИ регулярно.

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